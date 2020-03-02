Прямой эфир

Детскую больницу отремонтируют к лету в Петрозаводске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске капитально отремонтируют к началу июня. Начался поиск подрядчика. Работы проведут на втором и третьем этажах, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 17 млн рублей. Источником финансирования является субсидия из бюджета республики, передает ИА «Карелinform». Итоги аукциона будут объявлены 11 марта.

Ранее детскую поликлинику Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в Оренбургской области капитально отремонтировали и оснастили новым медицинским оборудованием общей стоимостью 20 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шутка про коронавирус в Карелии привела к карантину нескольких человек
Студента в Петрозаводске госпитализировали с подозрением на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020