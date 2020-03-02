Детскую больницу отремонтируют к лету в Петрозаводске

Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске капитально отремонтируют к началу июня. Начался поиск подрядчика. Работы проведут на втором и третьем этажах, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 17 млн рублей. Источником финансирования является субсидия из бюджета республики, передает ИА «Карелinform». Итоги аукциона будут объявлены 11 марта.

Ранее детскую поликлинику Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в Оренбургской области капитально отремонтировали и оснастили новым медицинским оборудованием общей стоимостью 20 млн рублей.