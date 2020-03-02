Прямой эфир

Урок чтения с собакой провели для первоклассников в Долгопрудном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральной библиотеке подмосковного Долгопрудного состоялся проект «Барбоскины чтения». Для первоклассников устроили урок чтения, на котором присутствовала собака. Идея принадлежит врачу-терапевту, профессиональному кинологу Дарье Ильичевой. Так, на уроке чтения побывала австралийская овчарка по имени Белка.

Автор проекта уверена, что благодаря четвероногим слушателям ребята больше полюбят книги и «прокачают» технику чтения. Прежде всего он направлен на тех детей, которые умеют читать, но боятся делать это вслух. Чаще всего такое происходит из-за неправильного поведения взрослых: родители могут делать замечание, и из-за этого у детей формируются комплексы.

Как пишет «Подмосковье сегодня», во время урока Белка подходила к каждому первокласснику и внимательно слушала, как он читал. За это ребята угощали ее лакомством. Как заявила после урока учитель Виктория Сарманаева, в ее практике такое впервые. Уже заметна положительная динамика, техника чтения заметно выросла. Так, одна девочка читала 20 слов в минуту, а после урока с Белкой — уже 60.

В конце декабря 2019 года в Подмосковье запустили проект «Читающий транспорт». В рамках акции в библиотеки на колесах превратились шесть автобусов в Балашихе. На спинках кресел появились кармашки с книгами, которые помогают пассажирам скрасить время в дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России стартовал «Марафон добра» для сельских библиотек
На Украине собрались изъять из библиотек изданные в СССР книги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020