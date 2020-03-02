Урок чтения с собакой провели для первоклассников в Долгопрудном

В Центральной библиотеке подмосковного Долгопрудного состоялся проект «Барбоскины чтения». Для первоклассников устроили урок чтения, на котором присутствовала собака. Идея принадлежит врачу-терапевту, профессиональному кинологу Дарье Ильичевой. Так, на уроке чтения побывала австралийская овчарка по имени Белка.

Автор проекта уверена, что благодаря четвероногим слушателям ребята больше полюбят книги и «прокачают» технику чтения. Прежде всего он направлен на тех детей, которые умеют читать, но боятся делать это вслух. Чаще всего такое происходит из-за неправильного поведения взрослых: родители могут делать замечание, и из-за этого у детей формируются комплексы.

Как пишет «Подмосковье сегодня», во время урока Белка подходила к каждому первокласснику и внимательно слушала, как он читал. За это ребята угощали ее лакомством. Как заявила после урока учитель Виктория Сарманаева, в ее практике такое впервые. Уже заметна положительная динамика, техника чтения заметно выросла. Так, одна девочка читала 20 слов в минуту, а после урока с Белкой — уже 60.

В конце декабря 2019 года в Подмосковье запустили проект «Читающий транспорт». В рамках акции в библиотеки на колесах превратились шесть автобусов в Балашихе. На спинках кресел появились кармашки с книгами, которые помогают пассажирам скрасить время в дороге.