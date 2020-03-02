КХЛ утвердила максимальную и минимальную величину зарплаты

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу заработных плат с сезона-2020/21, размеры которых составят 900 и 270 млн рублей соответственно. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 марта, пресс-релизе КХЛ.

Отмечается, что решение об изменении в регламенте было принято по итогам голосования совета директоров Лиги, которое состоялось 27 февраля.

«При превышении размера жесткого потолка при заявке команды в чемпионат КХЛ — недопуск основной команды до устранения превышения», — говорится в тексте.

В октябре 2019 года был опубликован список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Больше всего богатых игроков Континентальной хоккейной лиги выступают в составе обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, при этом ни один хоккеист СКА не попал в 30 лучших. Самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги стал форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, его зарплата без учета бонусов составила 180 млн рублей за сезон. На втором месте — нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус (150 млн), на третьем — форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (130).