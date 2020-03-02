Панарин рассказал об аварии с российскими хоккеистами «Рейнджерс» в Нью-Йорке

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что в недавнем дорожно-транспортном происшествии с его партнерами по команде, вратарем Игорем Шестеркиным и нападающим Павлом Бучневичем, нет вины российских игроков. Шестеркин и Бучневич попали в аварию в воскресенье, 23 февраля.

«ДТП я не отслеживаю. Но чтобы так прям, как случилось, редко вижу. В самом Нью-Йорке особо разогнаться негде. Они вроде бы были в Бруклине — там дороги посвободнее, и можно было ускориться. Но я видел момент с ДТП — там вины парней ноль», — сказал Панарин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

23 февраля в 20:30 по времени восточного побережья Шестеркин и Бучневич попали в аварию: автомобиль, ехавший впереди, столкнулся с их машиной при попытке разворота. Оба хоккеиста были пристегнуты, подушки безопасности в их транспортном средстве сработали. Бучневич отделался незначительными травмами, а Шестеркин сломал ребро и теперь пропустит концовку регулярного сезона НХЛ. «Мы все их поддержали. Слава Богу, все живы-здоровы и всё нормально. Ничего страшного. Бучневич вот вышел играть уже», — заметил Панарин.

Лучший бомбардир «Рейнджерс» согласился, что Шестеркин (9 побед в 10 матчах) выглядел в воротах надежно и помог команде, которая «поверила в себя». «Мы все вместе играем последние матчи здорово», — подчеркнул Панарин. По его словам, известный вратарь и многолетний лидер ньюйоркцев Хенрик Лундквист нормально относится к конкуренции с двумя молодыми вратарями из России — помимо Шестеркина, это Александр Георгиев. «Он уже взрослый человек, профессионал. Если честно, не знаю, как это комментировать. Но в раздевалке у нас нет «Дома-2», — заметил форвард.

28-летний Панарин — лучший бомбардир «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. На счету форварда уже 90 очков за результативность (по системе гол плюс пас — 32 плюс 58). Это лучший результат среди всех россиян в истории клуба из Нью-Йорка, а также лучшее личное достижение экс-нападающего «Чикаго» и «Коламбуса» в Северной Америке. Чемпион мира – 2011 среди молодежи выступает в НХЛ с 2015 года.