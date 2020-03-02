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Замминистра обороны РФ поздравил ветерана ВОВ со 100-летием

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Фото: tvzvezda.ru
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Замминистра обороны России Николай Панков поздравил в понедельник, 2 марта, со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Бориса Новикова, сообщает телеканал «Звезда».

Целая делегация Минобороны приехала к фронтовику. Ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и расписную шкатулку, предназначенную для его наград.

Новиков был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За трудовую доблесть», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями, а также почетными грамотами и благодарностями за участие в боевых действиях с Германией.

Ранее в этот же день сообщалось, что власти Уфимского района Республики Башкирия вручили ключи от квартиры участнику ВОВ Сергею Оловянникову, пишет REGNUM. До этого 96-летний ветеран жил в частном доме под Уфой без водопровода и туалета.

В феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить, все ли ветераны Великой Отечественной войны обеспечены комфортным жильем. По ее словам, каждый ветеран должен жить в комфортных условиях независимо от того, получал он жилье или нет.

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