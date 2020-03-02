Прямой эфир

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».

По информации издания, Минприроды предложило повысить нормативы переработки до 100%.

Представитель ассоциации, в которую входят Indesit, LG, Samsung, Sony и Whirlpool, объяснил, что фактически это приведет к новому налогу на оборот.

В результате стиральные машины могут подорожать на 18%, а водонагреватели, кондиционеры, микроволновые печи и холодильники — более чем на 10%, передает НСН.

В последнее время правительство обсуждает реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию их продукции. Сейчас они обязаны утилизировать только часть произведенных или импортированных товаров, а также упаковки.

25 февраля глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров рассказал «Известиям», что бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Цены подскочат, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доля проданных экологичных автомобилей в РФ выросла до 40%
Mazda к 2030-м будет производить только электромобили и гибриды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020