В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация».

По информации издания, Минприроды предложило повысить нормативы переработки до 100%.

Представитель ассоциации, в которую входят Indesit, LG, Samsung, Sony и Whirlpool, объяснил, что фактически это приведет к новому налогу на оборот.

В результате стиральные машины могут подорожать на 18%, а водонагреватели, кондиционеры, микроволновые печи и холодильники — более чем на 10%, передает НСН.

В последнее время правительство обсуждает реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию их продукции. Сейчас они обязаны утилизировать только часть произведенных или импортированных товаров, а также упаковки.

25 февраля глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров рассказал «Известиям», что бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Цены подскочат, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.