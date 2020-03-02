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Авиаэксперт оценил идею оснастить бортпроводников видеорегистраторами

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Авиакомпании с большим желанием оснастят своих бортпроводников видеорегистраторами, если это снимет юридические претензии к ним из-за невыполнимого требования действующего закона о транспортной безопасности, рассказал «Известиям» авиаэксперт Роман Гусаров.

Речь идет о положении оснастить все воздушные суда России сертифицированными стационарными системами видеонаблюдения. По словам эксперта, авиакомпании не в состоянии его выполнить по финансовым и техническим причинам.

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Ранее 2 марта начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров заявил, что ведомство «на днях» внесло предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации.

Роман Гусаров отмечает, что инициатива с видеорегистраторами обойдется авиакомпаниям многократно дешевле установки стационарных камер в салоне. По его словам, видеорегистраторы можно включать по необходимости, а не вести съемку всё время полета.

«Наличие видеорегистратора у бортпроводника, а тем более если он сделает предупреждение, что начинает видеосъемку, охладит большинство дебоширов. Будут и те, кого видеокамера не остановит. В этом случае видеозапись можно будет предъявить в качестве доказательств дебоша в суде», — добавил Гусаров.

Специалист подчеркнул, что не встречал нигде в мире практику ношения видеорегистраторов бортпроводниками.

«Что касается транспортной безопасности, в России традиционно стандарты были выше, чем в мире. В России один из самых высоких в мире уровней обеспечения транспортной безопасности <..> Например, мы первые ввели практику закрытых дверей в кабину пилота», — добавил Гусаров.

Ранее, 22 января, жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета авиакомпании Pegas Fly, направлявшегося в Дубай. Женщина успокоилась только после того, как несколько пассажиров связали ей руки скотчем.

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