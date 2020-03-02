Козловский и Зуева стали родителями

Российский актер и режиссер Данила Козловский впервые стал отцом. О рождении ребенка сообщила в Instagram его партнерша, актриса и режиссер Ольга Зуева.

Она опубликовала фотографию, на которой держит ребенка.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала снимок Зуева.

Официально пара не объявляла о рождении ребенка, а также не раскрывала его пол и имя. Сообщалось, что Зуева решила рожать в Соединенных Штатах, и в феврале Козловский улетел туда, чтобы присутствовать на родах, передает НСН.

Отношения Козловского и Зуевой начались несколько лет назад, жить вместе пара стала в 2015 году. Ребенок стал первым для обоих.

Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда № 17», «Экипаж», «Хардкор», «Матильда» и «Академия вампиров». Зуева сыграла в фильмах «Тренер» и «На районе», а также появилась в сериале «Оранжевый — хит сезона».