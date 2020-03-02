В Тбилиси открыли политический штаб Саакашвили

Открытие политического штаба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошло в основанной им библиотеке в Тбилиси. На церемонии присутствовали несколько сотен человек, сообщает «РИА Новости» 2 марта.

К присутствующим с речью по видеосвязи обратился сам политик, находящийся в Киеве. «Задача штаба — содействие молодежи и активным беспартийным сторонникам к подключению в политические процессы, к подготовке к мониторингу и организации», — отметили в пресс-службе штаба.

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Грузия объявила его розыск по ряду уголовных дел.

В декабре 2019 года Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Его не пугала перспектива сесть в тюрьму, добавил он, отметив, что ему этим угрожали и на Украине. По словам беглого политика, он устал и люди страны устали от него.