Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему министру обороны страны генерал-полковнику Сейрану Оганяну в растрате государственных средств в размере порядка $2 млн. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

«Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение у компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству был нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно 2 млн долларов США)», — цитирует ТАСС сообщение ССС. С Оганяна также взяли подписку о невыезде.

Правоохранительные органы в настоящий момент выявляют всех причастных к совершению преступления.

Оганян занимал должность главы Минобороны Армении с 2008 по 2016 год.

18 февраля парламент в Армении во втором и окончательном чтении одобрил поправки в Уголовный кодекс. Туда добавили четыре новые статьи для борьбы с криминальными авторитетами. Отмечалось, что караться будет не преступная деятельность воров в законе, а сама принадлежность к преступной иерархии. За присуждение и ношение «воровских званий» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.