Прямой эфир

Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему министру обороны страны генерал-полковнику Сейрану Оганяну в растрате государственных средств в размере порядка $2 млн. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

«Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение у компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству был нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно 2 млн долларов США)», — цитирует ТАСС сообщение ССС. С Оганяна также взяли подписку о невыезде.

Правоохранительные органы в настоящий момент выявляют всех причастных к совершению преступления.

Оганян занимал должность главы Минобороны Армении с 2008 по 2016 год.

18 февраля парламент в Армении во втором и окончательном чтении одобрил поправки в Уголовный кодекс. Туда добавили четыре новые статьи для борьбы с криминальными авторитетами. Отмечалось, что караться будет не преступная деятельность воров в законе, а сама принадлежность к преступной иерархии. За присуждение и ношение «воровских званий» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновник в Иркутске съел улики на глазах у следователей
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020