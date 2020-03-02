Депутат рассказал о планах запретить отключать канализацию злостным неплательщикам

Депутат Госдумы Алексей Куринный рассказал об особенностях законопроекта, запрещающего отключать коммунальные услуги, который внесли в нижнюю палату парламента. Новым в проекте является запрет на отключение злостным неплательщикам водоотведения, или канализации, которую коммунальщики в последнее время стали отключать всё чаще.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытия канализация порой выливается в другие квартиры, это приводит к жуткой антисанитарии», — цитирует автора поправок сайт aif.ru.

По его словам, также нельзя будет отключать «услугу по отоплению (газоснабжению — если газ используется на цели отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах — по холодному водоснабжению и водоотведению».

Законопроект рассмотрят в апреле.

18 февраля сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги.

Законопроект поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во фракциях ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. «Единая Россия» проблему признает, но считает необходимым внимательно ознакомиться с текстом документа.