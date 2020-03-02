Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков будет находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства Службы внутренних доходов США в его отношении. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH) на сайте Лондонской биржи, опубликованном в понедельник, 2 марта.

В TCSGH подчеркнули, что Тиньков не является главой ни Тинькофф Банка, ни совета директоров TCSGH.

Слушания в отношении Тинькова продлятся с февраля по апрель 2020 года. Среди основных претензий США к Тинькову — «налоговые вопросы», в частности, связанные с предполагаемым занижением налоговых выплат предпринимателем в налоговой декларации бизнесмена за 2013 год.

Об инициации разбирательства США в отношении Тинькова стало известно 28 февраля. Представители Соединенных Штатов подчеркнули, что до 2013 года у бизнесмена было американское гражданство.