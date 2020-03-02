Прямой эфир

Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков будет находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства Службы внутренних доходов США в его отношении. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH) на сайте Лондонской биржи, опубликованном в понедельник, 2 марта.

В TCSGH подчеркнули, что Тиньков не является главой ни Тинькофф Банка, ни совета директоров TCSGH.

Слушания в отношении Тинькова продлятся с февраля по апрель 2020 года. Среди основных претензий США к Тинькову — «налоговые вопросы», в частности, связанные с предполагаемым занижением налоговых выплат предпринимателем в налоговой декларации бизнесмена за 2013 год.

Об инициации разбирательства США в отношении Тинькова стало известно 28 февраля. Представители Соединенных Штатов подчеркнули, что до 2013 года у бизнесмена было американское гражданство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тиньков добавит в число совладельцев своего банка рядовых менеджеров
Global Finance назвал лучший розничный онлайн-банк России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020