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Экскаватор угнали со стоянки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На севере Москвы со стоянки похитили экскаватор. Об этом в понедельник, 2 марта, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомство с заявлением о краже 1 марта обратился индивидуальный предприниматель. Сотрудники полиции установили, что с неохраняемой стоянки на Лихоборской набережной неизвестный украл принадлежащий заявителю экскаватор-погрузчик CB 3CX 2018 года выпуска.

Оперативники выясняют обстоятельства случившегося и уточняют сумму причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 февраля сообщалось, что в Хабаровске девушка вызвала такси, обманом угнала машину и попала в ДТП. Виновницу уже нашли, нарушительница никогда не имела водительских прав.

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