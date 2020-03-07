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Революция в деталях: в Генте объявили год Ван Эйка

В честь выдающегося мастера XV века запланированы выставки, концерты, инсталляции и специальное меню
Фото: MSK Ghent/David Levene
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Революция в деталях: в Генте объявили год Ван Эйка
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2020-03-02 17:08:48
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В бельгийском городе Гент 2020-й объявлен годом Яна Ван Эйка. Один из величайших художников Европы, автор знаменитого Гентского алтаря вошел в историю мирового искусства как человек, совершивший оптическую революцию в живописи. Внимание к мельчайшим деталям, с одной стороны, и трепетное отношение к художественной теологии, с другой стороны, сделали Ван Эйка ключевым звеном эволюционной цепи, которая соединила высокое искусство Средневековья и Нового времени. С февраля в Генте началась обширная праздничная программа, в рамках которой запланированы разнообразные выставки, концерты и даже специальное меню. Почему это нельзя пропустить и ради чего еще стоит отправиться в Гент — в материале «Известий».

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Между светом и тенью

Солнечный свет падает из окна с левой стороны, проходит сквозь наполненный водой стеклянный графин с сильно вогнутым донышком и преломляясь, падает на правую стену размытым пятном. Эта световая игра — лишь крохотный эпизод в сцене Благовещения. Почти незаметный глазу, особенно если не знаешь точно, где искать. Но именно из таких «мелочей» и соткано монументальное полотно Гентского алтаря.

Один из величайших шедевров европейского искусства, созданный по заказу гентского богача Йоса Вейдта около 1432 года, был освящен 6 мая и помещен в одну из капелл собора Святого Иоанна Крестителя (ныне — собор Святого Бавона). Над его созданием трудились братья Ван Эйк — Хуберт и Ян. Правда, первый скончался в 1426-м, так что ученые до сих пор спорят о его реальном вкладе в конечный результат. Спорят даже о том, существовал ли он вообще. Второй же известен не только Гентским алтарем, но и рядом других работ, что позволяет уверенно судить о его исключительном мастерстве.

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"Благовещение" Ян ван Эйка

Сцена Благовещения Гентского алтаря в соборе Святого Бавона, Гент, Бельгия

Фото: commons.wikipedia.org
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Впрочем, подробностей о жизни гения почти не сохранилось. Мы не знаем, когда и где он родился, как выглядел, где и у кого учился. Его могила в Брюгге разрушена гугенотами и давно исчезла. Достоверно известно, что некоторое время он пребывал в свите герцога Бургундского Филиппа III, выполнял деликатные дипломатические поручения, ездил в Испанию и Португалию, где создал портрет принцессы Изабеллы, будущей жены Филиппа. Словом, был очень близок к своему государю, а в последние годы даже получал из казны пожизненную пенсию за то, что «не имел себе равных в искусстве и науках».

Лабиринты образов и смыслов

Искусствоведы единодушны в том, что творчество Ван Эйка представляет собой исключительный феномен в контексте эпохи. Созданное им называют оптической революцией по целому ряду причин. Во-первых, Ян широко использовал масляные краски и довел технику до такой степени совершенства, что казалось, будто от его картин исходит внутренний свет. Это потрясало современников и даже сегодня выглядит завораживающе.

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Портрет мужчины в красном тюрбане
«Портрет мужчины в красном тюрбане»
Фото: commons.wikipedia.org
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Портрет Маргареиты ван Эйк
«Портрет Маргареиты ван Эйк»
Фото: commons.wikipedia.org
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«Мужской портрет», также известный как «Тимофей»
«Мужской портрет», также известный как «Тимофей»
Фото: commons.wikipedia.org
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«Поющие ангелы»
Фото: commons.wikipedia.org
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Мужчина с кольцом
«Мужчина с кольцом»
Фото: commons.wikipedia.org
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Портрет четы Арнольфини
«Портрет четы Арнольфини»
Фото: commons.wikipedia.org
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Портрет четы Арнольфини
«Портрет четы Арнольфини». Фрагмент
Фото: commons.wikipedia.org

Во-вторых, он уделял много внимания игре светотени, отражению и в целом физике света. В-третьих, экспериментировал с пространством внутри и вне картины. Его герои нередко переступают через рамку, а сама она отбрасывает тень, когда реальный источник света находится снаружи.

В-четвертых, отличался исключительной скрупулезностью к деталям, наполняющим его работы жизнью, — пейзажу, предметам быта, текстуре камня и ткани, складкам одежды, типу почвы, видам растений, цветовой палитре неба, мимике и жестам персонажей. Можно часами рассматривать тысячи крохотных волосков на теле Адама, гадать, кто именно мог бы разглядеть сохнущую на бельевой веревке рубашку размером в 2 мм, отыскивать ракушки и кораллы под ногами отшельников, идущих поклониться Агнцу, любоваться видом Гента-Назарета из окна комнаты, где архангел Гавриил беседует с Марией.

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Центральная панель Гентского алтаря

Центральная панель Гентского алтаря. Поклонение Мистическому Агнцу

Фото: commons.wikimedia.org

Но это еще не всё. Будучи гиперреалистом, Ван Эйк вместе с тем оставался глубоко сопричастным христианской традиции, наполняя конкретные сцены и сюжеты символическим смыслом. Он сохранял моральную дихотомию верха и низа, права и лева, учитывал размеры персонажей, угол поворота головы конкретных героев, а также использовал многие другие визуальные маркеры, характерные для средневекового искусства. Слова Мадонны, отвечающей архангелу, написаны не только справа налево, но еще и перевернутыми буквами. И всё для того, чтобы ее фразу прочитал сидящий сверху Господь, а не человек перед алтарем. Сама Мария на разных створках алтаря оказывается то справа, то слева от зрителя, однако на самом деле она всегда — справа, то есть на правильной стороне, но сначала в земном пространстве, а затем в небесном.

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До Ван Эйка в европейском искусстве не было мастера, который был способен подняться до такого уровня художественного синтеза — визуального, этического и технического одновременно.

Взгляд сквозь века

С 2012 года двухъярусный и многостворчатый Гентский алтарь находится на реставрации. В настоящий момент работы почти закончены. Верхний ярус уже возвращен в собор Святого Бавона, правда, не на привычное место в капеллу справа от основного алтаря, а в специальный придел недалеко от входа, и доступен для всеобщего обозрения. Нижний в разобранном виде пока (до октября 2020 года) остается в Музее изящных искусств, где его приводили в порядок, а затем сделали частью масштабной экспозиции.

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Реставраторы за работой

Реставраторы за работой

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Выставка открылась в феврале и продлится до конца апреля. Увидеть ее стоит, хотя бы потому, что это крупнейшее собрание работ Ван Эйка, привезенных в Гент из Антверпена, Брюгге, Мадрида, Сибиу, Филадельфии, Лондона, Турина, Берлина, Вашингтона, Лос-Анджелеса… Всего 11 из 20 атрибутированных на сегодняшний день шедевров. В том числе диптих «Благовещение» (Музей Прадо) и еще одно «Благовещение», вашингтонское (Национальная художественная галерея), портрет мужчины с голубым шапероном (Национальный музей Брукенталя), портрет Бодуэна де Ланнуа (Берлинская картинная галерея), Мадонна с младенцем у фонтана (Музей изящных искусства, Антверпен), святой Франциск Ассизский (Художественный музей Филадельфии), миниатюры из Турино-Миланского часослова (Палаццо Мадама, Турин). А еще полотна его современников и ближайших потомков, предметы быта, рукописи, документы, книги.

Экспозиция хорошо продумана методически. Каждый зал посвящен определенной тематике, поэтому посетитель шаг за шагом знакомится с историческим контекстом эпохи и материальной культурой, а затем всё больше погружается в миры Ван Эйка, с их особым временем и пространством, историей и ландшафтом, предметами и персонажами.

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Выставка

Монтирование выставки

Фото: MSK Ghent/David Levene

На заметку: если вы планируете поездку на конкретные даты, то билеты в музей лучше приобретать заранее; они доступны онлайн, но обычно проданы на несколько дней вперед. А еще непременно берите аудиогид, в противном случае вы рискуете пропустить много интересного. С начала марта гостям доступна русскоязычная версия.

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Глазами и ушами

Даже небольшой прогулки по Генту хватает, чтобы убедиться — сегодня Ван Эйк здесь повсюду (недаром и вся городская программа называется OMG! Van Eyck was here — «О Боже! Здесь был Ван Эйк»). Сюжеты и реплики его работ встречаются на занавесках в домах, на уличных растяжках, на панно в витринах магазинов, на стенках автобусов и трамваев. В готическом подвале башни Беффруа работает лавка, где свою крафтовую продукцию по мотивам шедевров фламандского гения представляют более 70 ремесленников и мастеров со всех уголков страны — ткачи, ювелиры, художники, скульпторы, керамисты, портные, пивовары и др.

На заметку: беффруа бельгийских городов, включая гентскую, признаны памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. В Средние века такие башни-колокольни возводились силами горожан и являлись символом городского самоуправления. На беффруа в Генте стоит подняться, чтобы полюбоваться лучшим видом на город.

Гент

Вид на город Гент, Бельгия

Фото: Depositphotos

По соседству, в величественном соборе Святого Николая, созданном в стиле так называемой шельдской готики, заканчивается подготовка к масштабной иммерсивной постановке, посвященной Гентскому алтарю. Сцены с его створок оживут благодаря сложным цифровым технологиям, а также оригинальной видеоинсталляции в сопровождении специально подобранной музыки.

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Кстати, о музыке. Эстонский композитор Арво Перт специально по заказу городского совета Гента написал произведение для хора и органа «Agnus Dei, поклонение Агнцу». Премьера с участием прославленного гентского коллектива Collegium Vocale состоится 22 сентября и пройдет в соборе Святого Бавона, а руководить исполнением маэстро будет лично.

Вкус к прошлому

Что мы знаем о бургундской высокой кухне XV века? Той самой, которой наслаждался и Ван Эйк, много времени проводивший при дворе герцога Филиппа. Примерно ничего. Если речь, разумеется, не идет о специалистах в области истории гастрономии. Организаторы года Ван Эйка учли это обстоятельство. Они обратились к Олли Кейленаре, шеф-повару мишленовского ресторана Publiken, с предложением разработать специальное меню.

Прежде всего Олли внимательно изучил пейзаж, представленный на Гентском алтаре, и обнаружил там примерно 75 различных растений, трав и плодов, доступных и сегодня. А затем, проконсультировавшись с историком Аннелис Ван Виттенберге из Гентского университета и фуд-археологом Иеруном Ван Варенбергом, глубоко погрузился в культуру питания людей XV века, исследовал типичные кулинарные техники, выбрал подходящие рецепты и на их основе разработал несколько блюд — по два для каждого сезона.

Ян Ван Эйк

Фото: commons.wikipedia.org
Фрагмент Гентского алтаря

Нет, это, разумеется, не подлинная еда времен Ван Эйка. Стопроцентная гастрономическая реконструкция сегодня вообще вряд ли возможна где-либо. Слишком многое необратимо изменилось за столетия — вода, земля, воздух. Как следствие, изменился вкус трав, овощей, фруктов, мяса, хлеба, вина. На смену дровяным печам пришли газовые и электрические плиты, а металлическая посуда вытеснила глиняную.

Гастрономические эксперименты Олли — это своеобразная дань традиции, оммаж наследию предков, а еще, конечно же, игра — мастерски исполненная, изящная, остроумная и увлекательная.

еда

Фото: visit.gent.be

Впрочем, Олли Кейленаре оказался не одинок в своих изысканиях. Его начинание поддержали несколько местных производителей, которые в течение года будут поставлять на рынок специальные сорта сыра, белый пудинг, соленья, горчицу, а также артизанальные колбасы, хлеб, шоколад и, разумеется, пиво. Кроме того, множество баров и ресторанчиков ввели в меню оригинальные позиции, так или иначе связанные с гастрономической культурой средневековой Фландрии, — супы, мясные и рыбные блюда, десерты и напитки. Все участники данной инициативы получили право использовать специальные значки в виде небольшого щита с соответствующими символами-продуктами.

Что еще стоит сделать в Генте

► Прогуляться по историческому центру города, полюбоваться на разномастные фахверковые дома, между которыми то и дело возникают удивительной красоты барочные, псевдоготические и модерновые здания

► Посетить Музей истории города (STAM), расположенный в старинном аббатстве

► Прокатиться на прогулочном кораблике по каналам

► Оценить могучую красоту средневекового замка (Gravensteen) графов Фландрии — единственной в Бельгии цитадели, сохранившейся практически без изменений с XII века

► Пообедать в Meme Gusta, традиционном ресторанчике бельгийской кухни с интерьерами и аутентичными рецептами середины прошлого века

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