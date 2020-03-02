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Мадонна заплакала после падения со стула во время концерта в Париже

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская певица Мадонна заплакала, после того как во время выступления во Франции соскользнула со стула и сильно ударилась. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Как писало издание 28 февраля, концерт мадонны в Париже прошел в рамках гастрольного тура исполнительницы. Она отменила несколько концертов, но все же приняла решение выступить во Франции. Во время шоу она соскользнула со стула и ударилась копчиком, после чего расплакалась, но продолжила выступать.

«Если бы только колени не подворачивались, связки не рвались, ничто не ранило и слезы никогда не падали из наших глаз… Но, увы, они это делают, и слава Богу за это важное напоминание о том, что мы люди», — написала Мадонна в своем Instagram 1 марта, спустя несколько дней после инцидента.

Также певица сравнила себя со сломанной куклой, которую починили при помощи клея и скотча. Мадонна попросила несколько дней отдыха, чтобы закончить свой тур «с улыбкой на лице и в целости и сохранности», и поблагодарила парижских поклонников за понимание.

Певица уже несколько месяцев борется с последствиями травмы колена и бедра, ходит с тростью и даже пробует альтернативные методы лечения, но пока результатов нет, отмечает телеканал «360».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», гастроли Мадонны стартовали 17 сентября 2019 года в Нью-Йорке. В конце января певица отменила концерт в Лиссабоне, это шоу стало восьмым в списке упраздненных в рамках мирового турне певицы.

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