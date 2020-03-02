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Дом культуры признали объектом культурного наследия в Петербурге

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Дом культуры имени Ильича в Санкт-Петербурге включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Здание сохранило первоначальный облик.

Распоряжение об особом статусе дома культуры подписал председатель комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров. Здание было построено в 1929–1931 годы по проекту архитектора Николая Демкова. Дом культуры имени Ильича является одним из примеров конструктивизма, отмечает телеканал «78».

Дом культуры строили для рабочих завода «Электросила» и вагоностроительного завода имени И.Е. Егорова. В 1997 году ДК имени Ильича был преобразован в культурно-досуговый центр «Московский».

Во время ремонта в 2018 году на фасаде здания обнаружили исторические конструкции серпа и молота.

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