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Остановки оборудуют с обеих сторон закрытого моста в Астрахани

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На время капитального ремонта Милицейского моста в Астрахани будет оборудована понтонная переправа для пешеходов. Кроме того, с обеих сторон водоема установят остановки общественного транспорта.

По поручению губернатора понтонный мост будет установлен на следующей неделе. Им смогут пользоваться пешеходы из района Зацаревье. Пока дорожные рабочие приводят в порядок улицы Вавилова и Левоеричную. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Кроме того, с обеих сторон переправы будут оборудованы остановки общественного транспорта. Администрация Астрахани обратилась к перевозчикам с просьбой не взимать дополнительную плату за проезд с пассажиров, которые перешли мост.

Пешеходное и автомобильное движение по мосту закрыто с середины февраля, такое решение было принято городскими властями для обеспечения безопасности граждан. Проект ремонта моста предполагает замену железобетонных конструкций промежуточных опор и пролетных строений, устройство нового мостового полотна и шумозащитных экранов, а также благоустройство подходов к мосту по берегам реки Царев. Ожидается, что ремонт завершится к сентябрю 2021 года.

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