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Володин заявил об утверждении срока приема поправок к Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сроки приема поправок к Конституции России не будут продлеваться. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 2 марта.

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«Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны», — отметил Володин. Его слова приводит «РИА Новости».

Отмечается, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения поступили в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству.

Ранее, 2 марта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в рамках изменений в законодательстве России предложили потребовать от прокуроров и уполномоченного по правам человека наличия только российского гражданства.

Проект закона о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января. 23 января он был одобрен в первом чтении. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Основного закона. Профильный комитет ГД предложил провести второе чтение 10 марта.

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