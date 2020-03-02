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Количество зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 18

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Фото: TASS/DPA
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Число зараженных коронавирусом COVID-2019 в Нидерландах возросло до 18 человек. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в нидерландском национальном институте здравоохранения (RIVM).

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Отмечается, что в понедельник были подтверждены восемь новых случаев заражения, причем почти все инфицированные COVID-2019 ранее посетили север Италии, где находится наибольшее количество людей с коронавирусом в Европе.

До этого сообщалось, что в стране зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Нидерландах 28 февраля. Инфицированным оказался мужчина из города Тилбург на юге страны, который недавно вернулся из северной Италии. Его поместили в изоляцию.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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