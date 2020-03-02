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Тюменца осудили за мошенничества через сайт объявлений

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В Тюмени суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершал мошенничества через сайт объявлений. Мужчина незаконно получил 540 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый разместил объявление с предложением об установке забора. От первого клиента поступил заказ на установку забора из профильного листа. Стороны заключили письменный договор, тюменец получил 97 тыс. рублей в качестве предоплаты под расписку. Мужчина выполнил часть работы, однако сумма, предоставленная для приобретения материалов, осталась у тюменца, когда он перестал выходить на связь с заказчиком. Аналогичным образом мужчина обманул еще восемь человек, сообщает megatyumen.ru.

Позже обвиняемый сам пришел в отделение полиции и в добровольном порядке возместил часть ущерба.

Центральный районный суд признал местного жителя виновным в мошенничестве, а также в присвоении и растрате чужого имущества. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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