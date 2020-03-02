Прямой эфир

Коммунальщики на Урале выплатят 228 тыс. рублей за ДТП из-за колеи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге водитель взыскал с коммунальной службы 228 тыс. рублей за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге. При перестроении иномарку выбросило на ограждение.

Авария произошла в феврале 2019 года. Пострадавший, управляя автомобилем Ford Focus, попал в колею, после чего иномарка столкнулась с ограждением. Ущерб автомобилю оценивается в 363 тыс. рублей.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали, что высота колеи составляла 7 см. Автомобилист обратился в суд с иском к коммунальщикам, которые отвечали за содержание участка. Суд признал, что 90% вины в ДТП лежит на компании. Коммунальщиков обязали выплатить около 38 тыс. рублей, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на «Вечерние ведомости».

Водитель не согласился с решением суда и оспорил его в вышестоящей инстанции. Областной суд учел, что вина водителя в ДТП незначительна. Автомобилист не нарушал скоростной режим, однако не убедился в безопасности маневра. Коммунальщиков обязали выплатить 228 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ущерб за разлив нефти взыскали с предприятия в Оренбуржье
Массовое ДТП произошло возле торгового центра в Барнауле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020