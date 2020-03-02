Коммунальщики на Урале выплатят 228 тыс. рублей за ДТП из-за колеи

В Екатеринбурге водитель взыскал с коммунальной службы 228 тыс. рублей за ДТП, которое произошло из-за колеи на дороге. При перестроении иномарку выбросило на ограждение.

Авария произошла в феврале 2019 года. Пострадавший, управляя автомобилем Ford Focus, попал в колею, после чего иномарка столкнулась с ограждением. Ущерб автомобилю оценивается в 363 тыс. рублей.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали, что высота колеи составляла 7 см. Автомобилист обратился в суд с иском к коммунальщикам, которые отвечали за содержание участка. Суд признал, что 90% вины в ДТП лежит на компании. Коммунальщиков обязали выплатить около 38 тыс. рублей, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на «Вечерние ведомости».

Водитель не согласился с решением суда и оспорил его в вышестоящей инстанции. Областной суд учел, что вина водителя в ДТП незначительна. Автомобилист не нарушал скоростной режим, однако не убедился в безопасности маневра. Коммунальщиков обязали выплатить 228 тыс. рублей.