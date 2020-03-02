Полицейского в Дивеево подозревают в покровительстве наркоторговцам

В отношении начальника МО МВД «Дивеевский» Нижегородской области Александра Сутина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля включительно.

По информации Telegram-канала «НижОбла», начальник МО МВД «Дивеевский» покровительствовал наркоторговцам. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Напомним, Басманный суд Москвы изменил меру пресечения экс-полицейскому Денису Коновалову, обвиняемому по делу журналиста Ивана Голунова, на домашний арест. Ранее об этом ходатайствовал Следственный комитет.