Атаман Всероссийского казачьего общества назвал чушью запрет целовать иконы

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в понедельник, 2 марта, назвал чушью запрет Совета атаманов России целовать иконы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов. Такой структуры, как Совет атаманов России, нет и никогда в жизни не было <…> Нельзя реагировать на всякую чушь», — заявил он «РИА Новости».

Ранее в этот день казачий Совет атаманов России издал приказ, запрещающий целовать иконы, руки священнослужителей и всё, что связано с предметами массового поклонения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Также казачество порекомендовало Роспотребнадзору проверить храмы на наличие COVID-19.

2 марта сообщалось, что жители Ирана целуют и облизывают шиитские святыни, пытаясь доказать, что не боятся заразиться.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.