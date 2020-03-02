Три школы закрыты на карантин по ОРВИ в Ставропольском крае

В Ставропольском крае три школы закрыли на карантин для предотвращения роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также ограничительные меры приняли в двух детских садах.

По данным краевого министерства здравоохранения, заболеваемость ОРВИ в регионе снижается. Однако в трех школах сохраняется полный карантин. Кроме того, приостановлены занятия в 18 классах отдельных школ. Об этом сообщает NewsTracker.

Неделей ранее карантин действовал в семи школах и шести детских садах.

Ранее сообщалось, что в Таганроге (Ростовская область) пневмонией заболели шесть детей в возрасте до 14 лет. Случаи заболевания были выявлены в двух школах и одном детском саду.