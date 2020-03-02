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Супруги получили выплату в честь «бриллиантовой» свадьбы в Петербурге

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Прокуратура помогла пенсионерам из Санкт-Петербурга получить социальную выплату в честь «бриллиантовой» свадьбы. Администрация отказала в выделении средств по формальным основаниям.

По данным правоохранительных органов, пожилые супруги обратились в администрацию района с заявлением о назначении единовременной денежной выплаты к 60-летнему юбилею совместной жизни. Однако чиновники отказались предоставлять выплату. Об этом сообщает телеканал «78».

Прокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд с иском в интересах супружеской пары. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Пенсионеры получили выплату в честь юбилея свадьбы.

Ранее сообщалось, что командир российского танкового взвода сделал предложение своей возлюбленной, выстроив сердце из танков на подмосковном полигоне Алабино.

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