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Мэр Томска наградил жену знаком «Меценат города Томска»

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Фото: admin.tomsk.ru
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Мэр Томска Иван Кляйн в рамках ежегодной церемонии награждения меценатов вручил знак «Меценат города Томска» по итогам 2019 года своей жене — генеральному директору ОАО «Томское пиво» Галине Кляйн. Об этом 2 марта сообщается на сайте городской администрации.

«Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей», — отметил Кляйн.

От торжественной церемонии награждения было решено отказаться в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, поэтому награды были вручены в рамках рабочего совещания. Звания «Меценат города Томска» был удостоен также руководитель ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов.

ОАО «Томское пиво» ежегодно участвует в крупных благотворительных проектах города. В частности, в 2015 году было проведено благоустройство Воскресенской горы, в 2016 году при поддержке компании был открыт Фонтан молодости в сквере студенческих строительных отрядов, в 2017 проведена реконструкция площади Новособорной, в 2018 установлена иллюминация «Звездное небо» в переулке Томском.

Традиция награждать меценатов существует в Томске с 2015 года и имеет целью поддержку руководителей и компаний, которые внесли значимый вклад в развитие города.

4 февраля глава департамента финансов мэрии Ирина Ярцева сообщила, что доходы и расходы бюджета Томска в 2020 году увеличились на 1,337 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов. По ее словам, 189 млн рублей направят на заработную плату работникам отрасли допобразования и культуры. Еще 75 млн рублей пойдут на продолжение благоустройства на улице Красноармейской. Кроме того, средства выделят на проектно-изыскательные работы на строительство детсадов, внедрение цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях, создание IT-клуба, материально-техническую базу школ и другие цели.

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