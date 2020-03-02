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В Сети создали дорожающую с увеличением числа жертв коронавируса криптовалюту

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Анонимные пользователи форума 4chan создали криптовалюту CoronaCoin, стоимость которой растет после сообщений о новых жертвах коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает Decrypt.

Блокчейн разработали на основе токена Ethereum. Стоимость криптовалюты зависит от числа заразившихся. Данные обновляются каждые два дня, чтобы соответствовать официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уточняет телеканал «360».

CoronaCoin уже купили около 600 человек. Создатели обещают отдать полученную прибыль Красному Кресту для борьбы с распространением инфекции.

Теперь разработчики планируют сделать стратегическую игру с использованием токена. Пользователи в игре смогут распространять инфекцию в соцсетях. Таким образом создатели хотят повысить осведомленность людей о заболевании, что поможет бороться с появлением новых случаев заражения.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163. Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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