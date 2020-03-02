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Рекорд по массовому исполнению песен под баян установят в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в День Победы состоится акция, в рамках которой организаторы планируют установить новый рекорд по массовому исполнению песен под гармонь, аккордеон и баян. «Екатеринбург Арена» сможет вместить 33 тыс. человек.

Мероприятие под названием «Музыка Победы» пройдет впервые и состоится сразу после шествия «Бессмертного полка». Принять участие в коллективном пении могут все желающие. Организаторы отмечают, что ни возрастных, ни территориальных ограничений нет. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Во время мероприятия прозвучат песни «День Победы» и «Свердловский вальс». В адрес организаторов уже поступило порядка 40 заявок из других городов России. Принять участие в новом рекорде планируют исполнители из Уфы, Казани, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Каждый участник получит свидетельство участника установления рекорда.

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