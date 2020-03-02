«Маяк» к 75-летию Победы запустил проект со сводками о последних днях ВОВ

Радиостанция «Маяк» запустила специальный проект «Хроника Победы», где идет трансляция сводок Советского информационного бюро о финальных событиях Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе станции.

Трансляция будет идти ежедневно до 9 мая. Все желающие смогут услышать голос советского диктора Юрия Левитана, который расскажет о том, что произошло на фронте за последние сутки. В этот блок войдут все самые значительные эпизоды 1945 года — от продвижения армии от западных рубежей СССР до взятия Берлина.

«Основная цель — рассказать слушателям о заключительном этапе войны. Это уникальные исторические материалы из первых уст в прямом смысле, которые не изменить и не переписать», — заявил первый заместитель директора филиала «Радио России» Рустам Вахидов.

Всего было собрано 75 записей. В эфире радиостанции «Маяк» сводки звучат ежедневно с 10:55 до 11:00. В любое время их можно послушать через голосовой помощник «Алиса» просто сказав приложению: «День Победы».

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