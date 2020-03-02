Прямой эфир
Сюжет:

«Маяк» к 75-летию Победы запустил проект со сводками о последних днях ВОВ

0
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиостанция «Маяк» запустила специальный проект «Хроника Победы», где идет трансляция сводок Советского информационного бюро о финальных событиях Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе станции.

Трансляция будет идти ежедневно до 9 мая. Все желающие смогут услышать голос советского диктора Юрия Левитана, который расскажет о том, что произошло на фронте за последние сутки. В этот блок войдут все самые значительные эпизоды 1945 года — от продвижения армии от западных рубежей СССР до взятия Берлина.

«Русская пехота и танки сметут нас»
О чем писали «Известия» 75 лет назад

«Основная цель — рассказать слушателям о заключительном этапе войны. Это уникальные исторические материалы из первых уст в прямом смысле, которые не изменить и не переписать», — заявил первый заместитель директора филиала «Радио России» Рустам Вахидов.

Всего было собрано 75 записей. В эфире радиостанции «Маяк» сводки звучат ежедневно с 10:55 до 11:00. В любое время их можно послушать через голосовой помощник «Алиса» просто сказав приложению: «День Победы».

20 февраля стартовала мемориальная регата парусников Росрыболовства, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войн.

19 февраля сайт Министерства обороны России запустил раздел с военными выпусками газеты «Красная звезда».

10 февраля Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев, освобождавших Европу от нацизма в годы Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о вечной памяти подвига всех защитников Родины
В Кремле разъяснили порядок выплат ветеранам ВОВ к 75-летию Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020