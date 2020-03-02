Грузовик сбил советского генерала насмерть

Грузовик сбил советского генерала Владимира Шуралёва насмерть во дворе. Водитель сдавал назад и не заметил пешехода. Бывшему замминистра обороны СССР было 84 года. От столкновения генерал получил тяжёлые травмы. Врачи не смогли спасти жизнь Владимира Шуралёва.