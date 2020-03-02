Грузовик сбил советского генерала насмерть
Грузовик сбил советского генерала Владимира Шуралёва насмерть во дворе. Водитель сдавал назад и не заметил пешехода. Бывшему замминистра обороны СССР было 84 года. От столкновения генерал получил тяжёлые травмы. Врачи не смогли спасти жизнь Владимира Шуралёва.
Грузовик сбил советского генерала Владимира Шуралёва насмерть во дворе. Водитель сдавал назад и не заметил пешехода. Бывшему замминистра обороны СССР было 84 года. От столкновения генерал получил тяжёлые травмы. Врачи не смогли спасти жизнь Владимира Шуралёва.