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Железнодорожный обход Инкерманского монастыря построят в Крыму

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Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» объявило конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации будущего обхода Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На перегоне Мекензиевы горы Инкерман II подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, а также археологические исследования, передает Крыминформ.

Как стало известно 13 января, в Крыму прорабатывают идею по налаживанию железнодорожного сообщения с рядом стран по мосту через Керченский пролив.

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