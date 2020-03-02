Железнодорожный обход Инкерманского монастыря построят в Крыму

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» объявило конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации будущего обхода Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На перегоне Мекензиевы горы Инкерман II подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, а также археологические исследования, передает Крыминформ.

Как стало известно 13 января, в Крыму прорабатывают идею по налаживанию железнодорожного сообщения с рядом стран по мосту через Керченский пролив.