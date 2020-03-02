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В Турции задержали четырех подозреваемых в связи с ИГ

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Силовые структуры Турции задержали в провинции Сакарья четырех подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает портал Hurriyet со ссылкой на агентство Anadolu.

Задержанные — граждане Ирака.

В столице Турции 26 февраля по аналогичному обвинению задержали еще девять подозреваемых. За день до этого в Стамбуле были задержаны еще 13 человек, в том числе девять сирийцев и один гражданин Ирака. В ходе обыска были изъяты цифровые материалы и организационные документы.

27 февраля в Совбезе РФ сообщили о ликвидации 13 ячеек ИГ на Кавказе в 2019 году. Были ликвидированы 26 террористов, предотвращены 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов.

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