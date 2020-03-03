У «Джентльменов» — удача: фильм Гая Ричи лидирует в прокате

Криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» сделала невозможное: в первые два своих уикенда она не была лидером бокс-офиса, но заняла эту позицию к третьей неделе. Причем добилась настолько внушительной победы, что впору говорить о тренде, который еще предстоит проанализировать.

По данным ЕАИС, сборы «Джентльменов» в прошедший уикенд составили 170 млн рублей. Сумма не слишком высокая: например, «Лед 2», который сейчас на втором месте со 137 млн рублей, в позапрошлый раз лидировал с 578 млн, а в прошлый — с 390 млн. Но всё меняется, если обратить внимание на один важный показатель. Сеансов у картины Гая Ричи было меньше, чем у других фильмов в пятерке кассовых лидеров, 14 тыс. — против, например, 20 тыс. у «Льда». То есть на каждый сеанс «Джентльменов» ходило в среднем больше зрителей, чем на любой другой: 37 человек. А если добавить к этому то, что билеты на вечерние сеансы криминальной комедии еще и стоили дороже утренних и дневных «семейных» конкурентов, то становится понятно, почему наработка на сеанс у фильма почти в два раза превышает ближайшего конкурента. На этой неделе «Джентльмены» должны преодолеть миллиардную отметку.

— Гая Ричи в России знают и любят, однако долгий прокат фильму обеспечил комплекс факторов, — прокомментировала «Известиям» успех «Джентльменов» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Во-первых, проект действительно удался и сработал «сарафан». Во-вторых, в картине звездный актерский состав, и, несмотря на криминальную историю в основе, лента заинтересовала не только мужчин, но и женщин, которые являются ядром аудитории кинотеатров.

На третьем месте по кассе — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (108 млн), на четвертом — «Соник в кино» (90 млн). Статистика демонстрирует, что эти два семейных продукта мешали друг другу и шли вровень в течение всего уикенда, у них примерно одинаковая наработка, среднее число зрителей на сеансе, количество проданных билетов и, как результат, касса. Можно говорить о том, что если бы их разнесли по срокам релиза, то каждый мог бы собрать в два раза больше. А если учесть, что одновременно с ними стартовал «Зов предков» (его менее активно рекламировали, так что он на шестом месте, 42 млн), то становится ясно: контрпрограммирование в кинопрокате — дело рискованное, от него могут проиграть все участники гонки, как и произошло в этот раз.

Пятое место занял отечественный хоррор «Яга. Кошмар темного леса» — 46 млн рублей на премьерном уикенде. Это несколько выше, чем у прошлого релиза режиссера Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых», но почти в два раза ниже, чем у его же «Невесты». Создатели кассовой линейки российских «ужасов» сообщили «Известиям», что существенную часть их дохода составляют продажи этих картин за рубеж. Для национального проката это слабое утешение, и от «Яги» с ее агрессивным и ярким продвижением ждали больших результатов. Впрочем, Ольга Зинякова отмечает, что при соседстве с высокобюджетными конкурентами результат у ленты более чем удовлетворительный, да и среди всех остальных новинок уикенда она на первом месте.

В следующие выходные стартует пиксаровский мультблокбастер «Вперед» — вероятно, он займет первое место в бокс-офисе. Также выйдут фантастический триллер «Человек-невидимка» (он только что стартовал на первом месте в США и Канаде), комедия «Отель «Белград» с Милошем Биковичем, спортивная драма «Один вдох» с Викторией Исаковой и документальный хит Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным», скрупулезно восстанавливающий по хронике похороны вождя в марте 1953 года.