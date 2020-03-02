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Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО

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Фото: ТАСС/Dmytro Smolyenko/Ukrinform via ZUMA Wire
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Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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По данным ведомства, в обновленном меню теперь есть более 400 наименований продуктов. Из них состоит ежедневный рацион военных. «Главное условие — не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 ($2,7) до 74 гривен ($3) за один суточный комплект», — говорится на сайте ведомства. Переход на питание по стандартам НАТО произошел с 1 марта.

Как полагают в украинском Минобороны, питание военных является «важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом».

В конце февраля стало известно, что в готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.

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