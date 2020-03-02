Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО

Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, в обновленном меню теперь есть более 400 наименований продуктов. Из них состоит ежедневный рацион военных. «Главное условие — не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 ($2,7) до 74 гривен ($3) за один суточный комплект», — говорится на сайте ведомства. Переход на питание по стандартам НАТО произошел с 1 марта.

Как полагают в украинском Минобороны, питание военных является «важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом».

В конце февраля стало известно, что в готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.