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В 2019 году лотерейными миллионерами стали почти 800 россиян

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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За 2019 год жители России выиграли в лотереи свыше 26 млрд рублей. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото». Лотерейными миллионерами в прошлом году стали 790 человек.

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Отмечается, что сумма выигрышей выросла на 27,4%. В 2018 году она составляла 20,8 млрд рублей, а в 2019-м превысила 26,5 млрд рублей. В «Столото» уточнили, что совокупная выручка от продаж лотерей в прошлом году увеличилась на 21% — до 57,9 млрд рублей. Также компания отмечает рост продаж билетов в онлайн-каналах, где получает 44,5% выручки. В 2018 году она составляла 39,8%.

Целевые отчисления в бюджет России от лотерейной деятельности в 2019 году составили 2,7 млрд рублей, а всего благодаря государственным лотереям бюджет пополнился на 13,3 млрд рублей, пишет RT.

Благодаря выигрышам в лотереи в 2019 году миллионеров в России стало больше на 790 человек: они стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей. В «Столото» напомнили, что рекордные суммы по 500 млн рублей в минувшем году получили два жителя России, отмечает НСН. В 2020 году этот рекорд побила жительница Московской области, которая выиграла 1 млрд рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото», передает «Газета.ру».

10 января женщина рассказала об эмоциях от победы и о том, как планирует потратить деньги. По ее словам, миллиардером она себя совсем не чувствует. О выигрыше ей сообщила дочь, у которой билет почти все новогодние праздники пролежал в машине. Выигрыш она планирует потратить разумно и рационально — часть на развитие своего дела, часть на благотворительность.

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