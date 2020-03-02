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Более 170 тыс. человек посетили выставку Гейнсборо в Пушкинском музее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выставку работ английского художника XVIII века Томаса Гейнсборо в Пушкинском музее Москвы посетили более 170 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник, 2 марта.

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Картины Гейнсборо экспонировались с 3 декабря 2019 по 1 марта 2020 года. Всего на выставку пришли 174 870 человек.

Отмечается, что в экспозицию вошли редчайшие работы художника, которые были представлены в Москве впервые. Всего в Пушкинском музее были показаны порядка 100 картин, которые были привезены из 11 музеев Великобритании. Также несколько картин привезли из собрания ГМИИ им. Пушкина и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что выставку работ испанского художника Сальвадора Дали в Манеже посетили около 300 тыс. человек, что является абсолютным рекордом для России. Из-за большой популярности мероприятия организаторы сменили порядок прохода посетителей и продлили работу выставки в марте.

Выставка Томаса Гейнсборо началась в Пушкинском музее в декабре прошлого года. Авторы экспозиции планировали показать основные тенденции в искусстве того времени. Одним из главных экспонатов выставки стала работа «Снятие с креста» — копия полотна Рубенса, которую Гейнсборо выполнил по гравюре Лукаса Ворстермана.

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