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Жительницы Пензенской области получат новую профессию во время декрета

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В Пензенской области для женщин, находящихся в декрете, организуют обучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. В период обучения предусмотрена выплата стипендий.

Образовательный проект реализуют в рамках нацпроекта «Демография». По данным областного правительства, пройти обучение смогут неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Еще одним условием является обращение в органы службы занятости. В период обучения женщины смогут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда.

В 2020 году обучение смогут пройти более 200 женщин.

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