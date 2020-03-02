В Волгоградской области сократилось число фальшивых купюр

В 2019 году в Волгоградской области выявили 345 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Специалисты отмечают сокращение числа фальшивок самого высокого номинала, однако отмечают рост количества фальшивок номиналом 1000 рублей.

По данным Южного главного управления Центрального банка РФ, в 60% выявленных случаев подделывают купюры 5000 рублей. При этом специалисты отмечают сокращение числа таких фальшивок на 45 банкнот за год. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

При этом отмечается рост числа поддельных купюр номиналом 1000 рублей на 3% по сравнению с 2018 годом. Их доля в общем числе фальшивок составила 29%.

В регионе выявлены единичные случаи подделки купюр 100 и 50 рублей. Доля банкнот номиналом 500 рублей составила 2%. При проверке монет выявлено 10 поддельных экземпляров.