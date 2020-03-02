Прямой эфир

В Волгоградской области сократилось число фальшивых купюр

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году в Волгоградской области выявили 345 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Специалисты отмечают сокращение числа фальшивок самого высокого номинала, однако отмечают рост количества фальшивок номиналом 1000 рублей.

По данным Южного главного управления Центрального банка РФ, в 60% выявленных случаев подделывают купюры 5000 рублей. При этом специалисты отмечают сокращение числа таких фальшивок на 45 банкнот за год. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

При этом отмечается рост числа поддельных купюр номиналом 1000 рублей на 3% по сравнению с 2018 годом. Их доля в общем числе фальшивок составила 29%.

В регионе выявлены единичные случаи подделки купюр 100 и 50 рублей. Доля банкнот номиналом 500 рублей составила 2%. При проверке монет выявлено 10 поддельных экземпляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оружие и боеприпасы изъяли у фальшивомонетчиков в Екатеринбурге
Фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей выявили в Алтайском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020