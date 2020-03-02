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Народно-демократическая партия Таджикистана победила на выборах в парламент

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Фото: РИА Новости/Амир Исаев
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Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на выборах в парламент и получила 12 мандатов. Такие данные в понедельник, 2 марта, озвучил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

«Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов», — цитирует его ТАСС.

Социалистическая партия Таджикистана — 5,15%, Социал-демократическая партия — 0,32%, Демократическая партия — 5,1%, Аграрная партия — 16,5%, Коммунистическая партия — 3,11%, Партия экономических реформ Таджикистана — 16,61%.

Всего на выборах был зарегистрирован 241 кандидат — 65 по партийным спискам (из них 32,2% женщины) и еще 176 в одномандатных округах. Итоговая явка составила 86,4%.

Член комитета по вопросам международных отношений внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана Абдукодир Тошкулов, выступающий наблюдателем на парламентских выборах Таджикистана от СНГ, заявил, что нарушений на выборах не зафиксировано.

«Мы увидели, что у них все идет демократично, демократичным путем», — приводит «Спутник.Таджикистан» слова Тошкулова.

Он добавил, что остался доволен тем, какая атмосфера царила вокруг этих выборов, и похвалил настроение граждан во время обсуждения политических событий в стране.

Накануне, 1 марта, Худоерзода назвал выборы в парламент Таджикистана состоявившимися и отметил отсутствие каких-либо трудностей и проблем во время голосования.

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