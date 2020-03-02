Фильм Гая Ричи «Джентльмены» возглавил российский прокат

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возгласил российский кинопрокат по итогам выходных. Он заработал 191,2 млн рублей за прошедшие четыре дня. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com в период с 27 февраля по 1 марта.

Боевик британского режиссера вышел в российский прокат 13 февраля. Сборы за три недели составили 998,7 млн рублей, пишет РИАМО. По сюжету талантливый выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании, но желание продать бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит его к встрече с принципиальными джентльменами. В главных ролях в картине снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Колин Фаррел, Хью Грант, Джереми Строг, Генри Голдин и другие.

На втором месте по сборам оказалась российская мелодрама «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова, вышедшая в прокат 14 февраля. За минувшие выходные лента собрала 147,1 млн рублей, а сборы за три недели превысили 1,37 млрд рублей.

Фильм стал продолжением мелодрамы «Лед». Вторая часть ленты рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, пишет «Газета.ру».

Третье по сборам место заняла американская приключенческая комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» режиссера Стивена Гейгана. За выходные фильм, вышедший в прокат 20 февраля, заработал 118 млн рублей. Сборы за две недели проката — 514,6 млн рублей. Лента основана на одноименном романе Хью Лофтинга, в ней говорится о приключениях ветеринара, который умел говорить с животными. Его задачей было вылечить королеву Британской империи от неизвестной болезни, пишет «Федеральное агентство новостей». В главных ролях снялись Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Селена Гомес, Эмма Томпсон, Антонио Бандерас, Райф Файнс и другие.

29 февраля сообщалось, что фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.