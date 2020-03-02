Эксперт прокомментировал падение числа выданных кредитных карт в России

Снижение количества выданных кредитных карт в январе 2020 года вызвано несколькими причинами, рассказал «Известиям» в понедельник, 2 марта, председатель партии «Социальная защиты» Владимир Михайлов.

О том, что выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщалось ранее в этот же день.

«Во-первых, в первый месяц года деловая активность граждан сокращается традиционно по причине новогодних и рождественских праздников. Во-вторых, после введения порога долговой нагрузки (ПДН) в октябре прошлого года кредитоспособность и платежеспособность клиентов подверглась пересмотру», — заявил Владимир Михайлов.

В результате для граждан с высоким уровнем долговой нагрузки доступность кредитов и карт снизилась, а сами банки отметили сокращение числа «качественных» заемщиков.

По словам эксперта, эта тенденция была ожидаема, потому что Банк России взял курс на охлаждение рынка потребительского кредитования, на секторе кредитных карт это тоже отразилось.

«Для граждан нашей страны на фоне меньшей доступности кредитов всё более актуальным становится вопрос дополнительного заработка. В настоящее время около 20% соотечественников, кроме основного места работы, еще имеют различные временные или сезонные подработки. Доля таких граждан обычно растет в кризисные периоды — их число в ближайшее время может увеличиться до 30%», — сказал Михайлов.

Он отметил, что большинство граждан, имеющих подработку, за счет дополнительной загрузки получают от 10% до 30% дохода.

1 октября 2019 года банки начали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Подобные меры были приняты в связи с желанием Центробанка не допустить разрастания пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования.