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Двое пенсионеров погибли при пожаре в Татарстане

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В Татарстане после ликвидации пожара в подвале частного дома обнаружены тела двоих погибших. Общая площадь возгорания превысила 353 кв. м.

Пожар произошел в селе Старый Юраш. В течение пяти минут после сообщения о возгорании на место прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту пожар распространился по дому и дворовым постройкам, а также произошло обрушение крыши.

Угрозу распространения огня на соседние постройки ликвидировали в течение 40 минут. Ликвидация открытого горения заняла еще полтора часа. При разборе завалов в погребе на отдалении друг от друга обнаружены тела хозяина дома 1933 года рождения и его супруги 1930 года рождения. Об этом сообщает InKazan.ru.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. В результате возгорания сгорели дом, баня, гараж, трактор и три сарая.

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