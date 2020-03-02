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В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция к форуму «PROкоррупцию ПРОсто»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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4 марта в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, «Всероссийский молодежный антикоррупционный форум. Роль молодежи в решении проблемы коррупции».

С 12 по 15 марта 2020 года Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации совместно с Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи проводит в Казани Всероссийский молодежный антикоррупционный форум «PROкоррупцию ПРОсто».

В пресс-конференции примут участие:

  • Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
  • Андрей Петухов Юрьевич, сопредседатель Ассоциации молодежных правительств.

В ходе дискуссии в МИЦ «Известия» участники обсудят современные способы борьбы с коррупцией и роль молодежи в решении данной проблемы. А также презентуют проведение в городе Казани Всероссийского молодежного антикоррупционного форума «PROкоррупцию ПРОсто».

Цель Форума – создание единой коммуникационной площадки в вопросах противодействия коррупции для молодежных совещательных структур при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и налаживание межрегиональных связей в системе реализации антикоррупционной политики в молодёжной среде.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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