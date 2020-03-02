Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции

Россия через Министерство иностранных дел выразила свою обеспокоенность действиями Турции в отношении журналистов агентства Sputnik, сообщил в понедельник, 2 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские СМИ — такие как Sputnik, — не будет испытывать каких-либо ограничений и не будет сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, будет ли российская сторона добиваться разъяснений произошедшего.

1 марта стало известно, что три журналиста и главный редактор «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний. В выданном им на руки протоколе допроса подчеркивается, что турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников российского агентства.

О случившемся 1 марта сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации в Турции.

В середине дня турецкая полиция начала обыск офиса Sputnik в Стамбуле, а задержанных в Анкаре журналистов доставили во Дворец правосудия, где сотрудники агентства должны были дать показания прокурору. Тогда же в Стамбуле задержали главного редактора «Sputnik Турция» Махира Бозтепе.