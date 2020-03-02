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Путин не принимал решения возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал он.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Отмечается в последний раз такое происходило на выборах в нижнюю палату парламента в 2007 году.

25 февраля интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источники сообщило, что в «Единой России» могут произойти изменения, в том числе объединение с ОНФ и смена названия. Отмечалось, что в новой структуре будет три сопредседателя, а нынешний председатель политсилы Дмитрий Медведев может утратить эту должность. В дальнейшем заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов опроверг это сообщение.

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