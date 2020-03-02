Потолок рухнул на жительницу квартиры в Челябинске

В Челябинске в жилом доме произошло обрушение крыши. При очистке помещений начался повторный обвал, в результате которого пострадала женщина.

Инцидент произошел в доме на улице Орджоникидзе. Балки начали падать прямо в квартиры. Когда жильцы начали разбирать мусор, обрушение продолжилось. На женщину упала сетка, сообщает 1obl.ru.

В результате происшествия пострадавшая получила царапины и гематомы. Также жительница Челябинска жалуется на боль в спине.

Жильцам поврежденных квартир предложили временное жилье. Управляющая компания обещала провести ремонт крыши, а также ходатайствовать о том, чтобы капитальный ремонт был проведен раньше запланированного срока. Известно, что дом был построен в 1958 году, в 70 квартирах проживают около 300 человек.