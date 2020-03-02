Названа сумма потерь богатейших россиян с начала 2020 года

В общей сумме состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на $29,54 млрд. Такие подсчеты провело агенство «РИА Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) в понедельник, 2 марта.

Индекс рассчитали, учитывая стоимость акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в исследование вошли 500 богатейших людей мира, среди которых 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на $86,6 млрд до $28 млрд. Тем не менее он остается самым богатым россиянином в списке BBI.

Второе место сохранил глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала года обеднел на $2,6 млрд. Общее состояние предпринимателя теперь равняется $19,7 млрд.

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината — международной группы НЛМК Владимир Лисин потерял $ 2,19 млрд, его активы теперь теперь составляют $19,2 млрд.

Затем идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на $6,39 млрд — до $18,2 млрд. Пятерку замыкает главный владелец «Северстали» Алексей Мордашов, обедневший на $2,82 млрд — до $17,1 млрд.

На шестое с восьмого места переместился владелец «Металлоинвеста» и бенефициар оператора «Мегафон» Алишер Усманов, он потерял $913 млн. Теперь его активы оцениваются в $15,7 млрд. На седьмой позиции — один из основных акционеров Evraz Роман Абрамович, состояние которого составило $15,5 млрд, снизившись на $822 млн. Восьмым назван основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, потерявший в этом году $274 млн. Его капитал сократился до $14,5 млрд.

Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко: у него убыло $2,23 млрд, и теперь он владеет $13,2 млрд.

Долевой владелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко по итогам февраля опустился на 10-е место. За январь-февраль он потерял $5,29 млрд, и теперь его состояние равняется $12,9 млрд.

Данные Forbes, опубликованные 28 февраля, свидетельствуют, что пять богатейших россиян за один день потеряли в общей сложности $6 млрд из-за коронавируса COVID-19. Причина — падение биржевых показателей из-за эпидемии, в результате чего инвесторы и акционеры компаний, которыми владеют россияне, продают свои доли акций в них.