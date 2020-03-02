«Оранжевый» код опасности ввели для авиации из-за выброса пепла Эбеко

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 1,8 км. Шлейф от вулкана растянулся на расстояние до 5 км северо-западнее вулкана.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения, для авиации установили «оранжевый» код опасности. Решение принято из-за того, что Эбеко проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Вулкан расположен в северной части острова Парамушир. Его высота составляет 1,156 тыс. м. Эбеко активизировался в середине ноября 2016 года. В последний раз выброс пепла был зарегистрирован 6 февраля.