Прямой эфир

Петрозаводск попал в Книгу рекордов после празднования Масленицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске поварам не удалось испечь самый большой блин в России. Однако по итогам Масленицы город попал в Книгу рекордов страны с самой большой скалкой.

Во время праздничных гуляний повар Антон Калинин и его помощники планировали испечь самый большой блин. Однако представители Книги рекордов России не засчитали две попытки. Хоть диаметр блина и превысил 2 м, он подгорел и порвался. Об этом пишет ИА FlashNord.

Однако в Книгу рекордов была занесена скалка, которую использовали для переворачивания блина. Кухонная утварь была изготовлена специально для мероприятия. С учетом ручек длина скалки составила 3,09 м, без ручек же длина составила 2,4 м.

В феврале сообщалось, что россиянин Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Он проплыл подо льдом 180 м за 2 минуты 40 секунд. Молчанов уже является чемпионом мира и обладателем 18 мировых рекордов. Рекорд посвящен выходу фильма о его матери, фридайвере Наталье Молчановой «Один вдох».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выставка Сальвадора Дали в Москве побила рекорд посещаемости в России
В Москве побит третий подряд температурный рекорд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020