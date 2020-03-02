Петрозаводск попал в Книгу рекордов после празднования Масленицы

В Петрозаводске поварам не удалось испечь самый большой блин в России. Однако по итогам Масленицы город попал в Книгу рекордов страны с самой большой скалкой.

Во время праздничных гуляний повар Антон Калинин и его помощники планировали испечь самый большой блин. Однако представители Книги рекордов России не засчитали две попытки. Хоть диаметр блина и превысил 2 м, он подгорел и порвался. Об этом пишет ИА FlashNord.

Однако в Книгу рекордов была занесена скалка, которую использовали для переворачивания блина. Кухонная утварь была изготовлена специально для мероприятия. С учетом ручек длина скалки составила 3,09 м, без ручек же длина составила 2,4 м.

В феврале сообщалось, что россиянин Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Он проплыл подо льдом 180 м за 2 минуты 40 секунд. Молчанов уже является чемпионом мира и обладателем 18 мировых рекордов. Рекорд посвящен выходу фильма о его матери, фридайвере Наталье Молчановой «Один вдох».