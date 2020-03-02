Власти компенсируют сахалинцам перевод авто с бензина на газ

Власти Сахалинской области компенсируют жителям Сахалина и Курил 100% затрат на перевод их автомобилей на газомоторное топливо. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

По его словам, подписано распоряжение о возвращении денежных средств населению, потраченных при переводе легковых автомобилей на газ. Таким образом, автомобили будут переводиться на газомоторное топливо практически бесплатно, пишет ИА SakhalinMedia.

Губернатор поставил задачу за 5 лет перевести половину авто в регионе на газомоторное топливо. Это, по его мнению, решит в первую очередь экологическую проблему, поскольку увеличение количества случаев заболевания онкологией может быть связано с плохим воздухом.

Второй аспект — это подорожание бензина и дизтоплива. Правительство Сахалинской области обеспокоено тем, что люди тратят на покупку бензина значительную часть семейного бюджета, в то время как газомоторное топливо в три раза дешевле.

Что касается создания сети стационарных и мобильных газозаправочных станций, то власти приняли решение к 2023 году построить 19 таких станций.